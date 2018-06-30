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Сервис по распознаванию лиц в «ВКонтакте» закроется с 1 июля

Сегодня, 19:14

Сервис FindFace по распознаванию лиц по фотографиям будет отключен для российских пользователей.

Об этом сообщил разработчик проекта компания «NtechLab». Основатель компании Артем Кухаренко сказал, что сервис будет отключен с 1 июля. Напомним, что это программное обеспечение было запущено в феврале 2016 года и позволяло пользователям соцсети "ВКонтакте" осуществлять поиск людей по фотографиям. Этот сервис позволял определять людей на групповых фотографиях и даже на не очень четких фото с камер наблюдения.

Продавать проект компания «NtechLab», по их заявлениям, не планирует. Проектом заинтересовалось МВД России. Сейчас лаборатория сотрудничает с российским Министерством внутренних дел. На основе своих наработок они создают программное обеспечение, позволяющее находить в местах большого скопления людей преступников, находящихся в розыске, террористов, пропавших без вести и других лиц по заданию МВД.

В данный момент проект внедрен в Москве и Рязани. Систему назвали мобильным биометрическим комплексом. Известно, что в Москве данная система работает в метрополитене. Уже удалось поймать десятки преступников с помощью этой системы.

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