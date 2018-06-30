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В «Яндекс. Дзен» добавят бонусные функции

Сегодня, 10:08

Теперь сервис добавит рейтинговую систему, в конце недели самые активные авторы будут получать бонусы за статьи.

Разработчики Яндекс.Дзен сообщили, что теперь на сервисе добавят бонусные функции, такие как комментирование статей и систему рейтинга, которая будет определять лучшие комментарии и показывать их в первую очередь. Также подчеркивается, что администрация сайта может выключить комментарии по своему усмотрению.

За предыдущий год сервис стал популярнее в два раза. Также на сервисе можно будет писать и короткие статьи до 200 символов с добавлением графических элементов. Самых активных авторов Яндекс.Дзен будет поощрять бонусами. Ранее сообщалось, что Яндекс запустил технологию распознавания лиц.

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