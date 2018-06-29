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По словам разработчиков, новый сервис позволит максимально упростить для пользователей и представителей спецслужб задачу определить авторов контента, а также источники финансирования.

Twitter и Facebook запустили программу, отслеживающую рекламу. После скандала двухгодичной давности политическая реклама, размещаемая на страницах социальных сетей, станет прозрачной. Это позволит исключить анонимные вбросы. Разработчики уже предупредили, что на первоначальном этапе на новой платформе будет отслеживаться источник именно политической рекламы. Сервис открыт перед федеральными выборами в США.

В дальнейшем новая программа позволит пользователям проверять достоверность любой информации рекламного характера. Таким образом, можно проверить подлинность сообщения, компанию, которая размещает объявление, а также отзывы о рекламируемом товаре или услуге. По мнению экспертов, новый сервис в Twitter и Facebook лишь в малой степени заинтересует простого пользователя, который обычно пропускает любой рекламный контент в социальной сети.