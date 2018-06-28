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Пользователь из Twitter нашел девушку с мема «неверный парень»

Сегодня, 20:55

Картинка разлетелась по всему миру, так как является жизненной для многих и вызывает смех. Пользователь популярной социальной сети рассказал и о других фото с участием «удивленной» девушки.

Парень из Twitter нашел девушку, что шла со своим молодым человеком, с мема «неверный парень». Он решил рассказать всем о ней настоящей и показать другие картинки с ней.

Девушку зовут Карла Рамос и она из Италии. Работает моделью. Эрни Смит поделился снимками с фотобанка Getty Images, где есть несколько с участием Карлы. Везде она демонстрирует «искреннее сильное удивление», глядя на предметы, например, на экран телефона. Также есть фото с несколькими персонажами, в числе которых и модель – там тоже мимика «удивление».

По мнению комментаторов, эти снимки могут стать такими же вирусными, как и популярный мем «про оборачивающего парня».

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