Сегодня, 05:30

Все дело в новом патенте, о котором заявила социальная сеть. Новый проект сможет получить доступ к микрофону.

Facebook будет прослушивать своих пользователей, включая запись звука благодаря рекламе. В новом проекте о программном обеспечении компании будет функция, которой станет доступен микрофон.

Но социальная сеть уже опровергла подобные слухи и утечки, утверждая, что все делается наоборот, для защиты своих пользователей.

Недавно был скандал, связанный с прослушкой футбольным приложением La Liga. Но они объяснили это тем, что прослушивали не ради личной информации болельщиков, а для выявления подпольных баров, где незаконно показывают матчи мундиаля.