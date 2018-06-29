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Facebook будет прослушивать своих пользователей

Сегодня, 05:30

Все дело в новом патенте, о котором заявила социальная сеть. Новый проект сможет получить доступ к микрофону.

Facebook будет прослушивать своих пользователей, включая запись звука благодаря рекламе. В новом проекте о программном обеспечении компании будет функция, которой станет доступен микрофон.

Но социальная сеть уже опровергла подобные слухи и утечки, утверждая, что все делается наоборот, для защиты своих пользователей.

Недавно был скандал, связанный с прослушкой футбольным приложением La Liga. Но они объяснили это тем, что прослушивали не ради личной информации болельщиков, а для выявления подпольных баров, где незаконно показывают матчи мундиаля.

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