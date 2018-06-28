Вчера, 23:30

Одна из крупнейших отечественных платформ онлайн-продаж, судя по всему, повторяет попытку довериться сторонним реализаторам на своих условиях.

Сетевой ритейлер Ozon намерен запустить собственный маркетплейс, который обеспечит ситуативным и постоянным партнерам сервис по дальнейшему распространению товаров на локальном рынке. В настоящее время проект находится на стадии тестирования, при которой потенциальные клиенты будут определять приемлемые для себя цены и предлагать ассортимент товаров.

Напомним, что еще пять лет назад Ozon пытался выступить в качестве «арендодателя», однако тогда из-за кадровых пертурбаций в высшем звене руководства, инициативу перехватили китайские конкуренты. В настоящее время, Ozon.ru, по мнению аналитиков, переросла региональные рамки и способна стать своеобразным «хабом» между азиатским и европейским рынком. В пользу российского маркплейса играет сезонность, связанная с продажей соответствующей обуви и одежды.