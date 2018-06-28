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«Яндекс» составит «Народную карту» по фотографиям петербуржцев

Сегодня, 11:01

Представители компании «Яндекс» заявили о том, что скоро будет выпущено новое приложение «Народная карта». Благодаря нему картографы будут обновлять карты в системе.

Как стало известно, «Яндекс» составит «Народную карту» по фотографиям петербуржцев, которые будут снимать на смартфон маршрут своего передвижения на автомобиле или другом виде транспорта. Таким образом, благодаря водителям сервис будет снабжен реальным состоянием дорог в настоящее время.

Сервис «Народная карта» поможет водителю найти место для стоянки, подскажет правильный маневр, в случае необходимости укажет разрешенную скорость и составит правильный краткий маршрут. Также в Яндексе есть система распознавания дорожных знаков со снимков, которые будут нанесены в обязательном порядке на карту.

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