WhatTheFluffChallenge: Новый флешмоб покорил сеть

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Хозяева четвероногих друзей человека решили поиграть с нервами своих питомцев. Шуточная игра с собакой переросла во флешмоб.

Новый флешмоб покорил сеть. Хозяева собак решили пошутить над своими питомцами, оказывая им загадочный фокус с исчезновением. Люди становятся перед своими домашними животными с большим полотенцем или одеялом, закрывают себя им полностью, а затем бросают одеяло, загадочным образом исчезая. Однако загадкой это остается лишь для питомцев, ведь люди понимают, что хозяева попросту прячутся за углом.

Флешмоб получил название #WhatTheFluffChallenge и активно распространяется среди пользователей. В YouTube, Instagram и Facebook по данному хештегу можно найти достаточно много видео с хвостатыми. Реакция животных бесценна. Они, в недоумении, где же пропал хозяин, начинают лаять, бегать по квартире, оглядываться по сторонам и очень забавно себя вести. Однако все «жертвы» челленджа схожи в одном – они незамедлительно начинают искать своего хозяина и очень радуются, что он никуда не пропал. Не зря же собака – лучший друг человека.