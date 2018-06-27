Сегодня, 08:15

Разработчики популярной социальной сети расширили сервис визуального общения пользователей, а также расширили возможности поиска оптимальных коммуникаций.

В Instagram появился видеочат «на четверых». Со вчерашнего дня обновление позволяет не более чем четырем друзьям, объединяться в визуальном общении, закрытом для других пользователей. Видеозвонок не зависит от мобильной связи и позволяет параллельные действия в приложении. Например, использование абсолютно новых каналов «по интересам», а также применение новых фотоэффектов.

Новое приложение обеспечивает быстрый поиск в социальных сетях постов, соответствующих интересам и устремлениям пользователей. После чего, может производиться видеоконференция. По мнению экспертов, такая модернизация Instagram, ставит социальную сеть на новый уровень, однако не решает вопросов безопасности и конфиденциальности. В Facebook же заявляют о полной защите обновления, но не ссылаются на мнение конкретных экспертов.