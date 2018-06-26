Дерущиеся россиянки шокировали интернет, став звёздами Google Maps

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На воинственных женщин обратили внимание в Великобритании.

Сервис Google Street View, входящий в функционал Google Maps, нередко дарит миру удивительные кадры автомобильных аварий или природных явлений. Иногда камера специального автомобиля, делающего панорамные снимки, фиксирует совершение преступлений или курьёзные ситуации. Так случилось недавно и в России.

Дерущиеся россиянки попали в объектив камеры Google Street View, став звёздами сервиса. Однако популярность женщины получили сперва не на родине, а далеко за рубежом. В Великобритании обратили внимание на забавный эпизод, который в какой-то мере характеризует туристам состояние дел в России. Снимки двух воинственных женщин шокировали интернет, иностранцы уже успели высмеять данный эпизод в различных мемах и тематических форумах. При этом многих поражает не столько тот факт, что две россиянки яростно выясняют между собой отношения посреди дороги, сколько то, что никто из окружающих людей не берётся их разнимать.

Ранее мы писали, что в Google Maps нашли женщину с ногами пришельца. «Мутанта» обнаружили наблюдательные пользователи сервиса.