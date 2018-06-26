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Эксперты: Стоимость Instagram может превышать $100 млрд

Сегодня, 11:14

В 2012 году известные создатели Facebook купили соцсеть Instagram, и сделка полностью оправдала свою стоимость. На данный момент эксперты Bloomberg оценили стоимость сети в 100 миллиардов долларов.

  На данный момент стоимость сети может превысить свою первоначальную стоимость в сто раз. Количество клиентов социальной сети Instagram постоянно растет. Так, на 1 июня количество авторизированных пользователей составил 1 миллиард человек, а в скором будущем эксперты прогнозируют прирост пользующихся соцсетью до 10 миллиардов. Через пять лет Instagram станет намного популярнее, чем соцсеть Facebook.

Напомним, что Instagram был создан в 2010 году, и в течение двух лет был доступен только для техники компании Apple. Затем соцсеть стала очень популярна и доступна для желающих опубликовать свои фотографии по всему миру. В 2012 году создатели Facebook купили сеть за 1 миллиард долларов. Через два года после совершения сделки стоимость Instagram достигла в 35 миллиардов.

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