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«ВКонтакте» создал новый сервис опросов

Сегодня, 17:56

Опросы 2.0 станут огромным помощником для различных торговых площадок в социальной сети, а также имеют ряд других полезных свойств.

«ВКонтакте» создал новый сервис опросов. Теперь он позволит ограничивать время голосования, даст возможность участникам выбрать несколько вариантов. А также можно будет менять фон, который сможет привлечь пользователей.

По мнению Вадима Дорохова, который и занимается развитием продуктов для популярной социальной сети, это будет огромный помощник для продавцов и других групп, где часто проводятся конкурсы. Также можно делать опрос и в конференции в сообщениях, где пользователи смогут решить важный для них вопрос с помощью появившегося обновленного голосования.

Доступно обновление пока только в Play Market, но в скором времени появится и в AppStore

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