Благодаря YouTube популярные видеоблогеры будут зарабатывать больше

Сегодня, 17:37

Блоггеры, которые имеют более ста тысяч фолловеров, смогут на видео-платформе продавать не только контент с органиченным доступом, но и специальные стикеры под названием «эмодзи».

Благодаря известной видеоплатформе YouTube популярные видеоблогеры будут зарабатывать больше, поскольку учредители данной платформы посчитали нужным внедрить новые пути увеличения дохода. Функция имеет название «Channel Memberships», за которую юзеры должны оплачивать подписку в размере 4,99 долларов. За эту цену зритель канала получит не только ограниченный контент канала на сервисе, но и эмодзи, чтобы делиться своими впечатлениями после просмотра в комментариях.

Компания Google этой зимой решила сменить политику защиты авторского права и теперь для интернет-заработка на рекламе нужно иметь 4 тысячи просмотренных часов и более тысячи фолловеров.

Данное значение является обязательным условием участия в программе. Если автор канала одолеет это пороговое значение, его заявку будут рассматривать уже с учетом новых строгих правил.