В Китае ослабнет интернет-цензура

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Электронный «железный занавес» в КНР будет падать поэтапно.

В Китае приняли решение о снижении порога блокировки популярных сайтов. Таким образом интернет-цензура в Поднебесной ослабнет уже в ближайшие годы. Власти намерены пересмотреть некоторые меры, принимаемые в рамках проекта фильтрации интернет-контента «Великий файрвол». Причиной тому послужило стремление повысить туристическую привлекательность страны. На первом этапе планируется снять некоторые ограничения на южной островной провинции Хайнань.

На сайте местного правительства на днях появилось сообщение, где анонсировалось ослабление цензуры, однако спустя какое-то время оно исчезло. Ожидается, что туристы смогут получить доступ к Facebook, YouTube и Twitter в определённых зонах для выхода в «свободный» интернет. Ожидается, что со временем это коснётся и других популярных сервисов. Между тем, эксперты скептически относятся к таким нововведениям и считают, что правительство КНР не пойдёт на глобальное ослабление цензуры в сети.

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