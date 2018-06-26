В Яндексе рассказали, как повысить привлекательность компании в Картах

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В целях исследования предпочтений пользователей Яндексом был проведен анализ, который показал, на что обращают внимание люди, получившие ответ в Картах на свой поисковый запрос.

Команда поисковой службы составила список тех вещей, которые могут привлечь больше клиентов организации. В месяц примерно 46 млн человек ищут организации в поисковике. В Яндексе рассказали, как повысить привлекательность организации в Картах гостиницам, ресторанам и кафе. По мнению сотрудников службы, необходимо разбавлять свои предложения яркими фото, которые могут увеличить количество клиентов на 10%.

Также, по статистике Яндекс, добавленный номер телефона организации в 30% конвертируется в звонок. Еще служба рекомендует обязательно добавлять ссылки в соцсетях и адреса сайтов компании, ведь, как показала статистика, этот важный момент делает компанию в три раза успешнее, чем у тех, кто этой информации не указывает.

Немаловажно указывать график работы, ведь очень часто по такому фильтру пользователи ищут заведения. И напоследок – необходимо давать ответы на отзывы и комментарии клиентов, таким образом можно сделать аудиторию более лояльной.

Благодаря своевременному заполнению данных строк, можно поднять свою компанию выше в рейтинге, поскольку ранжирование в Яндексе поднимает такие карточки в выдаче.