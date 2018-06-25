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GPMD подключится к Big Data от «Билайн»

Сегодня, 11:50

Это происходит на мобильных устройствах на основе обезличенных данных своих клиентов, давших свое согласие. Речь идет о продукте «Билайн Программатик».

Как проинформировали сотрудники пресс-службы «ВымпелКома», GPMD подключится к Big Data от «Билайн». Оператор предоставил GPMD право на продажу и размещение рекламы в формате видео с использованием таргетингов на смартфонах. Отмечается, что закупкой инвентаря других сайтов и самого селлера занимаются представители «Билайна». При всем этом компании не получат доступ к информации, что и защищает закон о персональных данных.

В ходе продажи рекламы была выбрана модель разделения финансовых доходов. Наценка на использовании файлов оператора составляет 50-70%, все зависит от структуры самой публики. Стартовая цена 1 тысячи показов ролика в инвентаре тандема GPMD-«Билайн» равняется 750 рублям.

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