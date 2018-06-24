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Астраханский аспирант Виктор Занозин улучшает мобильную связь

Сегодня, 19:02

В Астрахани запущен проект, целью которого является улучшение мобильной связи и усиление получаемого и передаваемого сигнала сотовых вышек. Автором проекта является аспирант Астраханского государственного университета по направлению "Геоинформатика" Виктор Занозин.

На данный момент молодой аспирант занят работой по созданию в университете центра исследований, с помощью которого можно собирать геолокационные данные в помощь операторам сотовой связи. Виктор Занозит утверждает, что благодаря его исследованиям он сможет подсказать места нахождения наилучших позиций для установки вышек сотовой связи, а также определять так называемые слепые зоны в рельефе и создавать карту с геолокационными данными Астрахани. На данный момент Занозин завершил первые полевые исследования на центральных улицах родного города. Создана база и первые зафиксированные данные, которые занесены в интерактивную карту. Ученый убежден, его исследования помогут не только компаниям сотовой связи, но и службам МЧС. Виктор Занозин планирует создать функцию, которая позволила бы человеку в экстренных ситуациях по нажатию одной кнопки на телефоне оставлять маячок на карте МЧС и незамедлительно оповестить о необходимой помощи.

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