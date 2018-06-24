В Telegram бот обещает бесплатные биткоины

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В Telegram обнаружена вредоносная программа, которая, как сообщают в компании ESET, крадёт информацию с устройств на ОС Android. Проведенное исследование показало, что вирус попадает в устройство при установке приложения, которое обещает подарить криптовалюту.

Специалисты пояснили, что к приложению, которое обещает бесплатные биткоины, «в нагрузку» идет троян HeroRat. Кибермошенники используют его для удаленного доступа к устройству. Таким образом, они получают возможность красть персональные данные: сообщения, контакты, вызовы, геолокация. Хакеры могут изменить настройки, записать аудио, сделать скриншоты.

Сотрудники ESET обращают внимание владельцев гаджетов на то, что мошенники, используя личные данные, отправляют все команды вирусу по средствам протокола Telegram, а управление трояном происходит через бот в мессенджере, поэтому антивирус не может его распознать.