Группа «Ночной контакт» устроила виртуальный выпускной для сегодняшних выпускников

Сегодня, 20:24

Все действо будет проходить в прямом эфире в популярной социальной сети «ВКонтакте».

Виртуальный концерт с участием приличного количества звезд российского шоу-бизнеса устроила группа «Ночной контакт». На интернет – выпускной приглашены ведущими блогеры Евгений Кулик и Анна Михеева. Также придут на шоу и певица Ханна, финалисты программы «Песни на ТНТ» НАZИМА, Terry и DanyMus, известный репер и блогер Big Russian Boss, GAZIROVKA и другие. Также у любого зрителя появилась возможность увидеть все своими глазами. Концерт состоит не только из выступлений звезд, но и конкурсов для сегодняшних выпускников. Например, выберут «Мистера» и «Мисс» 2018 года, также «В контакте с учителями». Зрители могут увидеть прямые включения с разных точек России.

Никто не призывает в день одного из главных и запоминающихся праздников в жизни смотреть его онлайн, но все же это интересное мероприятие для молодежи, тем более с их кумирами.