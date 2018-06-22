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Поисковик Google выбивает Порошенко при вводе слова «поросенок Пётр»

Вчера, 22:33

Интересную закономерность заметили в одном издании. После предлагает книги и мультики.

Такой поисковик как Google при вводе слова «поросенок Пётр» почему-то выбирает биографию украинского лидера. Также после этого варианта идет мультик «Приключения поросенка Фунтика» или же книги Петрушевской «Поросенок Петр идет в гости» и другие из этой серии.

Как считают, то биографию Порошенко выбивает только из-за «гуляющих» шуток по сети, из-за различных картинок, где люди подбирают различные клички и образы, в том числе и такого животного.

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