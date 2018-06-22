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YouTube введет платную подписку на каналы популярных блогеров

Сегодня, 17:39

Видеохостинг YouTube откроет каналам, имеющим более 100 тысяч подписчиков, возможность оформлять платную подписку. Об этом нововведении в своем блоге поделился директор Нил Мохан.

Подписчики, оформившие платную подписку стоимостью $4.99, получат значок спонсора, а так же наборы фирменных эмодзи. Владельцам каналов будет доступна возможность открывать для платных подписчиков уникальный контент, а также доступ к эксклюзивным видео.

На данный момент это нововведение находится в процессе тестирования. На начальных этапах новая функция будет доступна для использования только в США. Такое новшество должно уменьшить уровень негатива и ненависти на YouTube, ведь, чтобы оскорбить блогера, человеку придется заплатить за подписку.

Также для дополнительного заработка видеохостинг дает возможность владельцам популярных каналов продавать различные товары со своей атрибутикой.

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