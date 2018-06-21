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Комитет Евросоюза начал истребление мемов

Сегодня, 11:06

Популярные сайты могут обязать установить фильтры в рамках защиты авторского права. Закон окончательно вступит в силу, если его одобрят представители 28 государств ЕС.

Комитет Евросоюза начал активное истребление мемов. К такому выводу пришли пользователи Сети, узнав о результатах принятия очередного закона. 15 парламентариев выступили за обязательство сайтов установить фильтры с запретом публикации материалов, защищенных авторским правом. Только 10 человек решили, что это излишние манипуляции.

Если 28 представителей ЕС одобрят нововведение, то первыми из Сети исчезнут мемы, так как для их создания используют фотографии известных личностей. Соответствующее открытое письмо об отмене законопроекта подписали Тим Бернерс-Ли, Джимми Уэйлс и Винтон Серф, сделавшие весомый вклад в функционирование интернета.

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