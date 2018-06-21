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Instagram разрешит публиковать видео длинной до одного часа

Сегодня, 09:54

Соцсеть для демонстрации фото все активнее поглощает преимущества конкурентов. На смену изрядно надоевшим 1-минутным роликам придут часовые видеозаписи.

Однако, не все пользователи Instagram смогут насладиться преимуществами революционного нововведения. Видео длинной до одного часа соцсеть разрешит публиковать только самым популярным аккаунтам, «рядовой» юзер ограничится 10-минутными роликами. Несправедливость, которая мало кого расстроит. Главное, что содержательные видеозаписи длиной в 1 минуту вскоре останутся в прошлом.

К слову, для часовых роликов Instagram запустит самостоятельное приложение IGTV, непосредственно связанное с соцсетью. Одним из важнейших преимуществ данного сервиса станет совершенное отсутствие рекламы.

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