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«МТС» запускает новый тариф «Смарт Забугорище» с выгодными условиями

Вчера, 22:24

Сотовый оператор  запуститобновленный тариф, которым очень скоро смогут воспользоваться многие российские абоненты. Этим известием делится Content Review.

Известный сотовый оператор «МТС», который весной 2018 года закрыл популярный тариф под названием «Смарт Забугорище», решил снова запустить этот тарифный план, но в несколько обновленном варианте

Телекоммуникационная компания оповестит о запуске тарифного плана за десять дней до его старта. Это означает, что «Смарт Забугорище» станет доступным для абонентов не раньше июля 2018 года.

Планы федерального оператора выдала тизерная реклама и слова «Скоро ещё лучше», написанные на тариф МТС «Смарт Забугорище», обнаруженные в флагманском салоне связи мобильной компании. К слову, этот тариф очень удобен для тех, кто очень часто покидает границы России.

Интересно, что официальные представители «МТС» пока не раскрывают подробностей, связанных с новым тарифным планом, ссылаясь на то, что сотовый оператор обязательно проинформирует о нововведении в июле этого года.

В настоящее время есть достоверные данные по поводу того, что «Смарт Забугорище» должен заменить одноименную функцию и предложить клиентам весьма выгодные условия.

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