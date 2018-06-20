Facebook «откроет» пользователям глаза на неудачных снимках

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Новая опция пока не запущена в полноценном режиме.

Новая функция в социальной сети Facebook призвана спасти откровенно плохие фото. Система «откроет» глаза пользователям на неудачных снимках. Эта опция будет полезна, если один человек на селфи или кто-то на групповом фото моргнул в самый неподходящий момент. Обычно выходит так, что снимок считается неудачным и в социальных сетях не имеет большой популярности. Facebook претендует на то, чтобы исправить эту ситуацию. Специальный алгоритмы заменит прищур или закрытые глаза на нормальные. При этом, как утверждают разработчики, отличит подмену невооружённым взглядом практически будет невозможно. В данный момент функция находится на этапе тестирования и должна появиться в Facebook в ближайшее время.

Ранее мы писали, что Facebook просит у пользователей интимные фото. Администрация социальной сети утверждает, что фотографии нужны, чтобы уберечь людей от порномести. Полученные снимки отсканируют, чтобы в будущем выявлять их на просторах ресурса и удалять, если их обнародовал не владелец.