Facebook станет размещать неотключаемую видеорекламу

Сегодня, 20:05

С одной стороны понятно, навязчивая видеореклама в популярных мессенджерах очень не нравится пользователям. Но, куда деваться, она приносит значительную часть дохода.

Особенно в нынешних, достаточно непростых экономических обстоятельствах. Сервис Facebook уже в скором времени станет размещать на своём ресурсе неотключаемую видеорекламу.

Эта новость уже признана многими экспертами в качестве неоднозначного решения. Многие из них полагают, что после этого пользователи Facebook станут менее защищёнными в своей приватности.

Известно, что неотключаемую видеорекламу в Facebook сделают автоматической во время использования приложения. При этом будет отсутствовать даже функция «пауза». Можно ли будет отключать звук, пока не известно.

Большинство специалистов полагают, если сервис для общения получит «обязательную» рекламу, это может отпугнуть от него пользователей. Те полагают, что их ячейка в этой сети вполне приватна. А тут – вторжение рекламодателей.

Неотключаемая реклама в Facebook появится для устройств, работающих на основе Android и iOS, уже 26 июня.

Стефанос Лукакос, являющийся представителем Facebook, сообщил следующее. Компания взвесила все риски. Она полагает, что внедрить неотключаемую видеорекламу получится безболезненно.