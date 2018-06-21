VistaNews.ru


Стало известно, когда сравняются объемы потребления ТВ и интернета

Сегодня, 01:45

Люди долго время присваивали лидерство телевидению. Но у ТВ, по данным статистических исследований, есть шанс потерять свою позицию. Исследователи уверяют, что это произойдет в скором времени.

По данным медиаагентства Zenith, объемы потребления ТВ и интернета сравняются в следующем году. Данные аналитиков свидетельствуют о том, что люди по всему земному шару станут на 0,3 минуты тратить больше на всемирную «паутину», чем на телевидение: 170,3 на ТВ и 170,6 на интернет. Эта теория сработает, если сегодняшние тенденции останутся неизменными.

Стало известно, что медиареклама стала в большей мере проявляться в интернете, постепенно выводя ресурсы из ТВ. Но это предусматривает затрат на 60 млрд долларов больше.

Причиной такой тенденции называют удешевление смартфонов и интернета, благодаря чему аудитория «паутины» пополнилась миллионами пользователей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Новак: В 2018 году нефтяной рынок сбалансируется

Навальный: Россия тайно заблокирует бесплатный интернет Илона Маска

Воронежстат: Зарплаты в городе растут быстрее, чем в США или Швейцарии

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем