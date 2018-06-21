Стало известно, когда сравняются объемы потребления ТВ и интернета

Сегодня, 01:45

Люди долго время присваивали лидерство телевидению. Но у ТВ, по данным статистических исследований, есть шанс потерять свою позицию. Исследователи уверяют, что это произойдет в скором времени.

По данным медиаагентства Zenith, объемы потребления ТВ и интернета сравняются в следующем году. Данные аналитиков свидетельствуют о том, что люди по всему земному шару станут на 0,3 минуты тратить больше на всемирную «паутину», чем на телевидение: 170,3 на ТВ и 170,6 на интернет. Эта теория сработает, если сегодняшние тенденции останутся неизменными.

Стало известно, что медиареклама стала в большей мере проявляться в интернете, постепенно выводя ресурсы из ТВ. Но это предусматривает затрат на 60 млрд долларов больше.

Причиной такой тенденции называют удешевление смартфонов и интернета, благодаря чему аудитория «паутины» пополнилась миллионами пользователей.