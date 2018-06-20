Yota в полном шоке после окончания матча РФ с Египтом

Сегодня, 12:25

Эмоции ЧМ-2018 просто переполняют даже тех, кто в обычное время далёк от футбола. Впервые в России такое событие мирового масштаба. Впервые мы за долгие годы даже не в шаге, а в миллиметре от выхода плэй-офф.

Yota после вчерашнего матча тоже вся в эмоциях. Представители этого федерального мобильного оператора сообщили, что они в полном шоке и всячески поддерживают болельщиков России.

Для этого Yota произвела размещение специальных анимационных роликов на сотне диджитал-экранов наружной рекламы в Москве.

Это произошло сразу после окончания матча с Египтом. На роликах эмодзи, отражающие эмоции российских болельщиков после победы. Слоган – когда переполняют эмодзии.

Сейчас у России 99,999%-я вероятность того, что она уже в плэй-офф. Чтобы «девяточки обнулились» уже сегодня вечером нужно, чтобы Уругвай не проиграл Саудовской Аравии с ужасающим счётом. Маловероятно.

После этого останется лишь определить, с какого места выйдет из группы сборная РФ. Это решится в «личке» с Уругваем.

Немецкое издание «Шпигель» уже принесло свои извинения россиянам. Они были уверены после серии безвыигрышных товарищеских матчей, что сборная РФ из группы не выйдет.

Банкиры ФРГ оказались более проницательными. Разработанная ими программа показала вероятность выхода россиян из группы в 72%. У Уругвая этот показатель лишь 66.