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YouTube Music станет доступным и в России

Сегодня, 11:03

Сообщение об этом сделано корпорацией Google, являющейся правообладательницей этого видеохостинга. Видимо, она намеревается и дальше распространять свой стриминговый сервис, предназначенный для любителей музыки.

Скоро YouTube Music  станет доступным и в России. Исходя из информации, которую разместил официальный блог Google, в нём станет доступным прослушивание эксклюзивного контента.

Помимо того, сервис станет содержать плейлист, позволит осуществление «умного поиска» и даст при необходимости рекомендации. Бесплатная версия YouTube Music предполагает прослушивание музыки при «вкраплении» рекламы. Платная подписка на сервис избавит пользователя от такого «удовольствия». Рекламы там не будет, а контент станет доступен к скачиванию.

Google сообщила, что YouTube Music стал с 22 мая уже доступен в США и ряде других стран. Сейчас на очереди меломаны России.

При этом специалисты корпорации пока не решаются предсказать, насколько предлагаемый ими сервис станет популярен в РФ. Соответственно, также невозможно предугадать, насколько велика будет выручка от этого.

В России уже достаточное количество популярных музыкальных сервисов, предлагающих подобные услуги.

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