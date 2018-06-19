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Новой Windows станет управлять искусственный интеллект

Сегодня, 07:35

Компанией Microsoft сделано сообщение, которое сразу же заинтересовало множество любителей гаджетов. Корпорация проинформировала их о новом шаге в развитии цифровых технологий.

Согласно предоставленной информации, новой Windows уже в очень скором времени станет управлять искусственный интеллект. В частности, он будет заниматься постоянным обновлением новой Windows 10.

Представители корпорации сообщили, что все необходимые тесты уже проведены и привели к хорошим результатам. Одним из них является уменьшение числа обращений в службу техподдержки.

Другим достижением является уменьшение количества пользователей, критикующих продукцию Microsoft.

Искусственный интеллект способен к самостоятельному определению, какие компоненты нуждаются в срочном обновлении, а какие могут «обождать».

Также новая система сможет установить случаи, когда обновление может нарушить работу компьютера. В таких случаях ИИ станет сначала решать проблему, а лишь после этого производить обновления.

Искусственный интеллект при проведении своих тестов смог произвести обновление на 250 млн компьютеров в рекордно короткие сроки.

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