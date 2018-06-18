VistaNews.ru


Сервис Blizzard в России заблокирован по инициативе Роскомнадзора

Сегодня, 16:18

Блокировка затронула 4-5 млн активных пользователей Battle.net.

В России заблокирован один из популярнейших онлайн-сервисов Battle.net, входящий в структуру Blizzard. Источники сообщают, что данные меры производятся по инициативе Росконадзора. Связь с серверами игроки потеряли вчера 7 июня. Случилось это по причине того, что надзорное ведомство заблокировало один из IP-адресов разработчика Blizzard.

По некоторым сведениям, данные меры затронули 4-5 миллионов пользователей в России. Что послужило причиной блокировки, не сообщается. Предполагается, что речь идёт об очередном элементе борьбы с запрещённым в РФ мессенджера Telegram. Известно, что по состоянию на полдень 18 июня доступ к Battle.net был восстановлен.

Ранее мы писали, что владелец прокси-сервиса VPN впервые подал иск к Роскомнадзору. Речь идёт о Владиславе Здольникове, который является собственником сервиса TgVPN.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Роскомнадзор ищет новые решения по блокировке Telegram

К блокировке Telegram готовы: В России выросла популярность прокси-серверов и VPN

Объявлена дата релиза WoW: Battle for Azeroth

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем