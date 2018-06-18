Сервис Blizzard в России заблокирован по инициативе Роскомнадзора

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Блокировка затронула 4-5 млн активных пользователей Battle.net.

В России заблокирован один из популярнейших онлайн-сервисов Battle.net, входящий в структуру Blizzard. Источники сообщают, что данные меры производятся по инициативе Росконадзора. Связь с серверами игроки потеряли вчера 7 июня. Случилось это по причине того, что надзорное ведомство заблокировало один из IP-адресов разработчика Blizzard.

По некоторым сведениям, данные меры затронули 4-5 миллионов пользователей в России. Что послужило причиной блокировки, не сообщается. Предполагается, что речь идёт об очередном элементе борьбы с запрещённым в РФ мессенджера Telegram. Известно, что по состоянию на полдень 18 июня доступ к Battle.net был восстановлен.

Ранее мы писали, что владелец прокси-сервиса VPN впервые подал иск к Роскомнадзору. Речь идёт о Владиславе Здольникове, который является собственником сервиса TgVPN.