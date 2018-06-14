Учёные нашли, где расположены «фабрики мемов»

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Большинство вирусных картинок зарождаются на двух ветках обсуждения в Reddit и 4chan.

Учёные Университетского колледжа Лондона провели исследование, целью которого было определить, где «штампуются» смешные картинки из интернета, именуемые мемами. Исследователи провели огромный объём работы, изучили более, чем 100 миллионов изображений в сети, чтобы определить похожие по своей структуре и стилистике шутки. В итоге выяснилось, что «фабрики мемов» расположены в двух ветках обсуждений на международных имиджбордах Reddit и 4chan. Именно здесь специалисты нашли первоисточники самых популярных вирусных картинок в глобальной сети.

Речь идёт о ветке pol на 4chan и в сабреддите the_donald на Reddit. В первом случае наблюдается наивысшая концентрация изображений всех типов, во втором – преимущество имеют мемы политической направленности. Учёные уверены, что результаты их работ будут полезны для аналитиков социальных сетей.

Ранее мы писали, что в Москву приехал герой мема «Гарольд, скрывающий боль». Это событие породило массу новых шуток на данную тему.