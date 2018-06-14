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На Pornhub нашли ролики из скрытых камер в туалетах и раздевалках

Сегодня, 13:00

Журналисты из издания Motherboard нашли на популярном сайте сотни видео в жанре Upskirt, то есть подглядывания. Дело в том, что подобные материалы нарушают законодательства многих стран, но вот сервис не спешит их удалять.

Жанр Upskirt в порно индустрии очень распространён. Его можно встретить на многих сайтах с порнографией. Авторы видео выкладывают ролики, которые были получены из скрытых камер наблюдения в туалетах, раздевалках и прочих мест, где человек бывает голым. Зачастую подобного рода контент нарушает права людей, ведь их снимали без их же ведома. Сейчас же журналисты обнаружили на Pornhub целый раздел форума, в котором 220 тысяч человек делятся фото и видео.

В компании рассказали, что на ресурсе публиковать подобные материалы запрещено, ведь они нарушают закон о приватности. Но журналисты заявляют, что ролики будут на сайте, пока на них не начнут жаловаться, ведь модераторы Pornhub удалять запись самостоятельно просто так не будут.

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