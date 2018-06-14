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Windows XP и Vista лишатся поддержки Steam с начала 2019 года

Сегодня, 10:31

Пользователи устаревших операционных систем на персональных компьютерах получат очередной удар после того, как Microsoft перестал выдавать им свои обновления. Ускорение прогресса заставляет периодически обновлять и «железо».

ОС Windows XP и Vista лишатся поддержки Steam с самого начала 2019 года. В американской компании Valve уже официально сообщили, что вынуждены идти на этот шаг, во-первых, по причинам безопасности, во-вторых, из-за полного перехода распространителя игр и программ Steam на Google Chrome. Несмотря на предупреждение о сроках окончания поддержки, пользователи Windows Vista и Windows XP уже отключены от ряда функций сервиса.

Аналитики сообщают, что на сегодняшний день Steam особо популярен у пользователей Windows 7 и Windows 10. Правда, вторая операционная система чаще используется китайскими игроманами и пиратами. В начале текущего года одновременное количество пользователей сервиса Steam достигло рекордной отметки в 18 миллионов человек. Разработчики Valve также сообщают, что готовится ряд новых обновлений, которые «приятно удивят» юзеров.

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