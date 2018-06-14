Сегодня, 05:15

Недовольный питомец стал популярным всего за несколько часов. Видео посмотрели уже более 170 000 пользователей.

В Instagram опубликовали видео на канале Meowed, на котором «обиженный» кот сел спиной к своим хозяевам, отказываясь с ними контактировать. В кадре виднеется рука хозяйки, которая пытается вызвать какую-то реакцию кота. Он, в свою очередь, лишь обернулся с недовольным взглядом.

Теперь у пользователей Сети появился новый кумир в лице обиженного кота. Питомец покорил людей своей манерностью и, не исключено, что вскоре он станет героем «мемов», придя на смену всемирно знаменитому Grumpy Cat.

На данный момент видео собрало более 217 000 просмотров. В комментариях восторженные пользователи отмечают, что кот очень похож на известного мультипликационного героя Гарфилда.