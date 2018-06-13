VistaNews.ru


Google теперь поможет выбрать ВУЗ

Сегодня, 15:16

Разработчики поисковика Google решили помочь будущим студентам. Теперь при введении названия учебного заведения в строку поиска информация о нём будет более полной.

Ранее в Google отображались только контактные данные и ссылка на Google Maps. Теперь появились новые вкладки, по которым будущий студент сможет изучить, сколько он в среднем потратит на учёбу, что изучают на последнем курсе, а также на какую примерно зарплату может рассчитывать после получения диплома, как сообщает VistaNews. Дополнительно освещено, что может представлять собой студенческая жизнь в целом.

Представители Google подчеркнули, что при сборе данной информации учитывались не только официальные данные, полученные от правительственных организаций, но и исследования о конкретных ВУЗах, а также сведения от некоммерческих структур. В настоящее время полный функционал доступен в мобильной версии поисковика, но в дальнейшем его распространят и на ПК.

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