WhatsApp разрешит рекламу и ослабит шифрование для спецслужб

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По этой причине создатель мессенджера Ян Кум покидает компанию. Что касается владельца Марка Цукерберга, то на его решение никто не смог повлиять.

В скором времени WhatsApp ждут негативные изменения, так как руководство компании в лице Марка Цукерберга разрешит рекламу и ослабит шифрование для спецслужб США и государств NATO. Такие изменения спровоцировали уход создателя мессенджера Яна Кума, который не смог повлиять на главу Facebook.

Реклама в WhatsApp, скорее всего, будет предоставлена пользователям в виде рассылок, баннеров в чатах или контактах. По поводу ослабления шифрования еще не принято окончательного решения, но специалисты Facebook работают в этом направлении, предоставляя третьим лицам сквозные ходы в программе. Ими могут стать спецслужбы США, так как IT-компании обеспокоены угрозой терроризма.