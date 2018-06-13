VistaNews.ru


Футбольное приложение подслушивает разговоры миллионов фанатов ЧМ-2018

Сегодня, 09:30

Сервис La Liga получает доступ к микрофону и датчику GPS Android-смартфонов, отслеживая местонахождение и анализируя звонки болельщиков ЧМ-2018.

Футбольное приложение La Liga предназначено для сбора информации по одноименной испанской лиге. Оно подслушивает разговоры миллионов фанатов для борьбы с пиратством. Из-за транслирующих без лицензии матчи Ла Лиги заведений, первенство ежегодно теряет около 150 млн евро. Разработчики приложения La Liga подтвердили факт слежки за местоположением и анализа звонков болельщиков, предоставивших доступ к GPS-датчику и микрофону на Android-смартфонах. Сбор данных ведется только во время матчей Ла Лиги, уверяют авторы футбольного сервиса. Также не исключено, что жертвами прослушки стали фанаты ЧМ-2018.

В интернет-магазине Google Play приложение La Liga скачали более 10 млн раз. Удалось ли «шпионам» выйти на пиратов, неизвестно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Wine 3.0 загрузит на смартфонах с Android приложения Windows

«Яндекс.Карты» к ЧМ-2018 подготовили для болельщиков маршруты

Дисциплинарный комитет УЕФА завел дело против фанатов «ЦСКА»

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем