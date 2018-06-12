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Facebook вновь отчиталась об утечках персональных данных

Сегодня, 20:07

В компании раскрыли подробности скандала, рассказав о том, какая именно информация могла попасть в руки третьих лиц.

Несмотря на то, что основателя и владельца самой популярной социальной сети в мире Facebook Марка Цукерберга в апреле уже заслушал Когресс США по поводу скандала с Cambridge Analytica, бизнесмену и его подчинённым вновь пришлось давать объяснения об утечках персональных данных пользователей. В частности, они подробно отчитались и из новых откровений разработчиков стало известно, что Facebook сохраняет все IP-адреса, которые использовались при авторизации на определённом аккаунте. Также стало известно, что компания отслеживает операции на мобильном устройстве, где установлено фирменное приложение, а также жесты мыши на персональном компьютере. Эксперты уверены, что данная информация может стать поводом для нового расследования в отношении американской компании.

Ранее мы писали, что Facebook обнародовал данные 14 млн пользователей. В компании признали, что случайно выложили в общий доступ личную информацию в огромных объёмах. Речь идёт об аккаунтах, которые были защищены от несанкционированного доступа.

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