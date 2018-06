В Instagram произошел масштабный сбой

Сегодня, 19:01

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети. При переходе на сайт Instagram выдает ошибку.

Пользователи в соцсетях начали массово жаловаться на отсутствие доступа к фотоблогам. В момент перехода на сайт страница блокируется и высвечивается сообщение "Sorry, something went wrong".

Стоит отметить, что проблема наблюдается во всех регионах Российской Федерации. Вскоре после массовых жалоб стало известно, что серверы Instagram не выдержали нагрузки и перестали работать. Служба поддержки социальной сети сообщила, что ведутся работы по устранению проблемы.