Сегодня, 15:42

Человек с нарушенным зрением получил возможность слышать или видеть текст. Для этого ему необходимо установить на смартфон специальное приложение.

Научив свое устройство преобразовывать текст в аудиофайл или шрифт Брайля, изобретатели из Алматы подарили плохо видящим людям второе зрение. Дабы прочитать или услышать написанную информацию, инвалидам с нарушенным зрением нужно лишь навести на нее смартфон. Далее специальное предложение сделает все само.

Параллельно в Алматы представили прибор для плохо слышащих людей. Все революционные изобретения отправляются на массовое производство.