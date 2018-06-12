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Изобретатели из Алматы подарили плохо видящим людям второе зрение

Сегодня, 15:42

Человек с нарушенным зрением получил возможность слышать или видеть текст. Для этого ему необходимо установить на смартфон специальное приложение.

Научив свое устройство преобразовывать текст в аудиофайл или шрифт Брайля, изобретатели из Алматы подарили плохо видящим людям второе зрение. Дабы прочитать или услышать написанную информацию, инвалидам с нарушенным зрением нужно лишь навести на нее смартфон. Далее специальное предложение сделает все само.

Параллельно в Алматы представили прибор для плохо слышащих людей. Все революционные изобретения отправляются на массовое производство.

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