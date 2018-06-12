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Google запускает в широкие массы «убийцу» WhatsApp и Viber

Сегодня, 10:15

Мессенджер Android Messages готовится окончательно отправить в прошлое SMS-сообщения, параллельно обрушив популярность ряда конкурентов.

Пользователям не придется бороздить интернет-магазины в поисках нового мессенджера от Google. Американская компания начнет встраивать «убийцу» WhatsApp и Viber в операционную систему Android. Сейчас техногигант запускает сервис исключительно для смартфонов, однако позднее Android Messages внедрится в более широкие массы, переместившись на планшеты и РС.

«Убийца» WhatsApp и Viber лишится всех недоработок, став полноценным мессенджером, к началу 2019 года.

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