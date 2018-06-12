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Информация о необычных снятиях средств уже попадала в руки экспертов, однако скрытые тарифы, плата за сообщение и информирование остались в прошлом. Теперь сотовые операторы научились вычитать нелепые суммы с банковских счетов своих клиентов.

Каждый абонент «Мегафон» обязан отключить сдирающую деньги услугу, так как воровство средств становится массовым. Информация о подобном случае поразила Сеть своим нерациональным подходом. Пострадавший уверен, что каждый абонент «Мегафон» обязан отключить сдирающую деньги услугу. Речь идет о списании средств с банковской карты за якобы оказанные услуги в роуминге – другой области России.

Поэтому, одному из абонентов пришлось выложить 1200 рублей за «ВКонтакте» и музыку он-лайн. Служба технической поддержки сотового оператора «МегаФон» отказалась возвращать деньги, сославшись на то, что услуга автоматического пополнения счета была подключена самим абонентом, а все денежные средства списывались в полном соответствии с условиями тарифного плана, сообщает Akket.