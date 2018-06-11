«ВКонтакте» сделали бесплатные анимированные стикеры от Сбербанка

Сегодня, 11:51

Администрация «ВКонтакте» представила новые стикеры «Сберкот и Куся». Благодаря им может повыситься финансовая грамотность, а сам набор является бесплатным, как сообщает HotGeo.

Создатели отметили, что в Сбербанке живут коты, которые опытны в плане денег. Они знают, как их заработать, накопить и правильно потратить. Для получения анимированного набора достаточно указать код «мяу» в сообщении для специального бота или дать ответ на историю.

Первая четвёрка стикеров тут же станет доступна. Создание набора приурочено ко Дню России. Бот будет раз в три дня обеспечивать пользователя новыми стикерами, а также рассказывать о заработке и экономии.

Пользователям понравилось то, что для стикеров взяли именно котов. Комментаторы отметили, что по внешней привлекательности это точно один из лучших наборов за последнее время.