Downdetector: Массовых сбоев в работе Twitter не зафиксировано

Сегодня, 22:37

Популярный портал по отслеживанию и сбору данных об отключениях известных операторов и Интернет-ресурсов огласил результаты недавней проверке, согласно которым ранее опубликованные данные были сочтены неправдивыми.

Специалисты Downdetector заявили, что массовых сбоев в работе сервиса Twitter в данный момент не зафиксировано. Более того, как гласят официальные сведения, сложностей не испытывают жители Великобритании, Франции, Германии, Бразилии, Канады и России, однако одиночные случаи отключений имеют место в некоторых регионах США, но не в глобальных масштабах.

Немного ранее российские СМИ получили данные о сбое в работе известного сервиса, которые якобы происходили у ряда пользователей вышеперечисленных стран. Такие заключения могли быть связаны с решением компании отключить от обслуживания потребителей, использующих ряд устаревших операционных систем для ПК и смартфонов.