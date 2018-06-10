Сегодня, 15:38

Сотовый оператор, проведя маркетинговые исследования и внутрикорпоративный анализ, предложил клиентам новый сервис, который обеспечивает бесперебойную связь с соотечественниками в любой стране мира. Стоимость услуги адекватна международным стандартам.

«Ростелеком» позволяет комфортно путешествовать по миру, в любое время, связываясь со своими друзьями, родственниками и знакомыми в России. Суточная плата в 350 рублей строго фиксирована. Тариф «Безлимитный интернет за границей» всегда предоставит возможность для длительного общения. Всего лишь пять рублей за минуту дает возможность абонентам «Ростелекома» общаться с соотечественниками без перехода на роуминг.

Во время летнего путешествия по туристическим российским центрам, такая услуга обойдется в два рубля за минуту разговора. «Ростелеком», благодаря новым тарифам, позволяет значительно снизить расходы во время путешествий и курортного отдыха, как за рубежом, так и внутри страны. При этом, мегабайты можно не экономить.