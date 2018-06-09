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Фото сотрудницы конной полиции Российской Федерации попали в Twitter. Жители Японии готовы нарушить закон ради встречи с красавицей.

В сеть попала фотография неизвестной сотрудницы конной полиции России. Многие пользователи оценили красоту девушки, но больше всех она понравилась гражданам из Страны восходящего солнца. Японцы без ума от русской девушки-полицейского на коне.

Всего за пару дней фото девушки набрало более ста пятидесяти тысяч «лайков», а жители Японии переслали пост с фотографиями защитницы правопорядка более сорока семи тысяч раз.

В комментариях пользователи восхищаются красотой девушки, ее милой улыбкой и невероятной женственностью. Многие японцы заявили о своем желании жениться на русской красавице. Некоторые настолько отчаялись, что готовы даже приехать в Россию и нарушить какой-то закон лишь для того, чтобы встретиться с девушкой.

Отметим, что русские девушки неоднократно пользовались популярностью у представителей острова. Например, четыре года назад среди них была очень популярна Наталья Поклонская, которой даже посвятили аниме.