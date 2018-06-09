«ВКонтакте» создали отдельную ленту для новостей с Е3-2018

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В разделе новостей в социальной сети «ВКонтакте» теперь можно настроить интерактивный виджет, который будет уведомлять о трансляциях с конференции Е3. Включить уведомления можно с помощью подписки на тематические паблики или же в настройках новостной ленты.

Е3 2018 – крупнейшая выставка электронных развлечений, которая пройдёт в Los Angeles Convention Center. Участие в конференции примут Electronic Arts, Ubisoff, PC Gaming Show, Sony, Nintendo и многие другие. Компании анонсируют выходы игр и покажут трейлеры к ним. Самыми ожидаемыми являются Kingdom Hearts 3, Beyond good and evil 2 и Battlefield 5. Вокруг последней игры уже разгорелось множество скандалов.

Украинская студия GSC Game World официально заявила, что разрабатывает вторую часть культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Пользователи просят сделать такое же обновление для Чемпионата мира по футболу 2018, чтобы фанаты не пропустили ничего интересного.