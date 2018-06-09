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Соцсети продолжают развивать деятельность, направленную на привлечение талантов. Причём это касается самых разнообразных направлений их деятельности.

Представители сети «ВКонтакте» анонсировали поддержку уникального контента и авторов. Разработанная программа уже представлена при проведении закрытого мероприятия.

Она начнёт свою работу осенью, после прохождения всех этапов своего тестирования. Известно, что порталом подготовлено сразу несколько новых опций.

Они будут осуществлять поддержку уникального контента и талантливых авторов по самым разнообразным направлениям. Это литература, музыка, мода, искусство, наука и другие сферы деятельности.

Представители «ВКонтакте» сообщили, новой программой предусматривается возможность приоритетного доступа к новейшим инструментам, грантам и творческой деятельности, осуществляемой в режиме «не в сети».

Кроме того, «ВКонтакте» станет поддерживаться уникальный контент и авторы, через предоставление данных статистики. В сервисе появится специальный раздел, где можно будет получить информацию о развитии своего аккаунта.

Там будет анализироваться информация о его уникальности, а также вовлечённости и лояльности аудитории. Эта опция будет доступной в течение ближайших дней.

Однако, лишь авторам и группам, удостоенным специальной отметки о том, что они лучшие.