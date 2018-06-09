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Устройство на сегодняшний день является уникальным, потому что позволяют прилетевшему в аэропорт «Внуково» иностранному болельщику без лишних бюрократических процедур приобрести карту российского оператора сотовой связи. Сервис позволяет сразу после выхода из терминала пользоваться всеми приложениями страны пребывания.

Tele2 к ЧМ-2018 установила первый автомат с распознаванием лиц для продажи сим-карт. Разработчики просто назвали свое устройство «симкоматом» и снабдили его очень доступным функционалом. Достаточно лишь поднести паспорт с фотографией к сканеру, затем запечатлеть свое лицо и сделать подпись пальцем на дисплее. Аппарат четко отреагирует на идентификацию и выдаст сим-карту оператора. По словам специалистов, такой вариант продажи полностью исключает фальсификацию и в разы сокращает время покупки сим-карты в салоне связи. Напомним, к Чемпионату мира по футболу в России создано множество сервисов и приложений, обеспечивающих комфорт при передвижении, поиске жилья и возможности планирования досуга. Российские компании, работающие в этом направлении, получают бонусы от государственных структур.